مستشار الرئيس للصحة: مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن أورام الرئة والمثانة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 10:25 مساءً - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطرق الي الكثير من الموضوعات التي تخص كافة مكونات الرعاية الطبية.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " etc"،:" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تابع نشاط المبادرات الرئاسية الصحية ".

وأضاف محمد عوض تاج الدين:" سيكون هناك مبادرات صحية رئاسية جديدة في الفترة المقبلة"، مضيفا:" لدينا مبادرة خاصة بـ صحة المرأة للكشف عن أورام الثدي، وسيكون لدينا مبادرات رئاسية جديدة للكشف عن أورام الرئة والمثانة وغيرها من الأورام ".



وتابع محمد عوض تاج الدين:" مبادرات 100 مليون صحة مستمرة لأن لها مردود جيد للكشف عن أمراض لا يعلم المواطنين أنهم مصابين بها".