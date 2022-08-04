«الأوقاف» تنظم زيارة لطلاب 12 دولة إلى مكتبة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - نظم معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، اليوم الخميس، زيارة خاصة لـ44 طالبا وافدا من 12 دولة من دول العالم إلى مكتبة الإسكندرية، تمكنوا خلالها من التعرف على الكنوز الثقافية والحضارية داخل المكتبة، التى عرفت عالميا بالمكتبة العظمى، والتعرف على ما تحويه من نفائس الكتب والكثير من المخطوطات القديمة.





وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار الدور الريادى العالمى لجمهورية مصر العربية فى نشر الفكر الوسطى المستنير فى مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعى والفكر الوسطى، وفى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف للطلاب والطالبات الوافدين من مختلف دول العالم، واهتماما بالجانب التثقيفى والترفيهى إلى جانب الاهتمام بالجانب العلمى والفكرى.

ورافق الطلاب، خلال الجولة، الشيخ نور الدين قناوى رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين.

كما تضمن البرنامج الترفيهى المعرفى زيارة للأقسام العلمية وقاعات الاطلاع بالمكتبة، ومتحف المخطوطات، وكذلك التعرف على بعض الآثار القديمة التى تحتويها أركان المكتبة.

وأعرب الطلاب الوافدون عن شكرهم العميق لوزارة الأوقاف لما لمسوه من اهتمام بالغ وبرامج علمية وثقافية، مثمنين دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لرعايته لهم وما يقوم به من دور بارز فى خدمة الثقافة ونشر الفكر المستنير فى مختلف دول العالم وبمختلف اللغات.

وعلى صعيد آخر، وفى إطار الارتقاء بمستوى ومهارات أئمة ووعاظ وزارة الأوقاف فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى، أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية عن تخريج المجموعة الحادية والستين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلى (ICDL) من مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم 8 خريجين؛ ليرتفع إجمالى خريجى المركز حتى الآن إلى 985 خريجا.

يأتى ذلك استمرارا لخطة وزارة الأوقاف فى التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة فى مجال الحاسب الآلى والتحول الرقمى.