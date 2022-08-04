ختام البرنامج التدريبى لكيفية التصدى للمخاطر والأزمات بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى البرنامج التدريبى فى إطار التنسيق بين جامعة الوادى الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطنى للمشروع، ومديرية الزراعة بالوادى الجدديد.

وقال الدكتور أحمد دياب، مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والمسئول عن التدريب، فى بيان، إنه تم عقد البرنامج التدريبى بمقر مركز تنمية القدرات الجامعة بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وجامعة الوادى الجديد ومركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة، وذلك ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة بالوادى الجديد"، الذى يهدف إلى تدريب المهندسين والمديرين على كيفية إدارة الأزمات والمخاطر والتصدى لها والعمل على حلها.

وأضاف أن البرنامج التدريبى لإدارة الأزمات والمخاطر، شارك فى فعالياته الدكتورة ابتسام تمساح، مدرب مركز تنمية القدرات بكلية التربية جامعة الوادى الجديد، وتضمن مفهوم الأزمة والمفاهيم المرتبطة به والفرق بين إدارة المخاطر والأزمات، والعوامل التى تعيق اكتشاف الأزمة، والتعريف بالأزمات (أنواعها، وخصائصها، وأسبابها، ودورة حياتها ومراحلها، والتعامل معها، وكيفية إدارتها)، وكذلك الفرق بين إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة، من بين أمور أخرى.

وفى سياق آخر، شهد رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور يوسف غرباوى، اليوم، حفل ختام الدورة السادسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور عدد من مسؤولى الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتحية للأطفال المشاركين فى برنامج جامعة الطفل وأولياء أمورهم الذين حرصوا على مشاركتهم والقائمين على تدريبهم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، متمنيا أن تكون الجامعة قد أضافت إلى مهاراتهم، وشاركت فى توجيههم وأن يكونوا قد حققوا أقصى استفادة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة الطفل هى إحدى آليات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لنشر الثقافة العلمية وتيسير العلوم، واكتشاف واحتضان المواهب العلمية وانتقاء ودعم المبتكرين والمبدعين فى مراحل مبكرة من التعليم؛ لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم بما يعود بالنفع على النشء والمجتمع والدولة.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد كمال نصارى، عن سعادته بنجاح فعاليات برنامج جامعة الطفل والتى قدمت فيها جامعة جنوب الوادى لمجموع الأطفال المشاركين فى البرنامج زيارات لعدد من الكليات بالجامعة ومنشآت رياضية وبحثية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجيل الذى تبنى عليه الأحلام والطموحات فى بناء مستقبل عظيم لمصر، ومتمنيا أن يكون الأطفال المشاركين قد استفادوا معرفيا وثقافيا.

بدوره، قال منسق جامعة الطفل بالجامعة، الدكتور محمود عبدالصادق، إن مشروع جامعة الطفل بدأ منذ ست سنوات بجامعة جنوب الوادى بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة، ويقوم على تنمية مهارات الأطفال فى مجالات الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء والرياضيات والصحة والفنون وريادة الأعمال والفنون وعلم المصريات.

وأضاف أن عدد الطلاب المشاركين فى البرنامج بلغ 145 طالبا من محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج للفئة العمرية من 10 إلى 11 سنة وقام بهذه التدريبات 40 مدربا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم.

وفى نهاية حفل ختام برنامج جامعة الطفل، قام رئيس الجامعة بتقديم شهادات التقدير للمدربين وفريق التنظيم لبرنامج جامعة الطفل كما قام بتسليم الشهادات لكافة الأطفال الملتحقين بالبرنامج الخاص بجامعة الطفل.