مطروح: بحث مقترح إنشاء صندوق للجفاف وتدبير الموارد المالية لدعم المزارعين

جدة - نرمين السيد - وجّه محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، بدراسة اقتراح إنشاء صندوق للجفاف، وآليات تنفيذه وتدبير الموارد المالية له؛ لدعم صغار المزارعين فى سنوات الجفاف، وذلك ضمن مبادرات المحافظة للتكيف والتخفيف من أثر التغييرات المناخية على قطاع الزراعة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع النقيب العام للزارعيين ومدير مكتب المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) فى القاهرة الدكتور سيد خليفة، بحضور مدير تنمية القرية بالمحافظة ونقيب الزراعيين بمطروح المهندس حسين السنينى. وأوضح المحافظ، حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة، أن اللقاء بحث أهمية التعاون المستمر لنقابة الزراعيين والدعم بخبرائها واستشارييها مع المحافظة والجهات الزراعية المعنية بها؛ مثل مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة والجمعيات الزراعية وغيرها؛ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والمنشودة بمحافظة مطروح، وتقديم كل الاستشارات الفنية والآراء والمقترحات بالتوازى مع أهمية مشاركة المجتمع المحلى والجمعيات الأهلية ومشاركتهم فى كافة مشروعات التنمية الزراعية بمطروح وتحديد الاحتياجات والمطالب، للاستفادة بآرائهم أسوة بالنماذج الناجحة فى المشاركه المجتمعية فى تحديد الاحتياجات لمشروعات التنمية بمطروح، ومنها مبادرة حياة كريمة ومقترح قانون المراعى الطبيعية بالمحافظة. وأكد المحافظ أهمية تقديم كل التيسيرات للمزراعين كضرورة الدعم المبكر بتقاوى القمح والشعير، ذات جودة تتلائم مع طبيعة مناخ وتربة المحافظة وتحقق إنتاجية عالية، مشيرًا إلى جهود المحافظة فى مواجهة ندرة المياه، التى تستقبل معدلات أمطار محدودة تصل إلى 100 ملم فى السنة فقط، ورغم قلتها إلا أن جهود الدولة المصرية ومحافظة مطروح تستخدمها كنموذج للتحدى والإنتاج الزراعى، خاصة مع طبيعة المحافظة الساحلية الصحراوية الممتدة إلى 400 كم عمق فى الصحراء كنموذج للمناطق الجافة وشبه الجافة وتحتاج لمزيد من الدعم فى إقامة السدود والآبار لحصاد مياه الأمطار ودعم المزارعين والمربين للثروة الحيوانية، ومتابعة أثر التغيرات المناخية والاستفادة منها مع تقديم مزيد من المقترحات لزيادة المخزون المائى من مياه الأمطار لتنمية المناطق الجافة بها، بما يعمل على الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات بمطروح.

وأشار البيان إلى أنه تم اقتراح عقد منتدى للتغيرات المناخية خلال سبتمبر القادم عن النماذج التطبيقية المنفذة بالمحافظة للتكيف مع التغييرات المناخية، كما تم استعراض بعض الأنشطة التى ينفذها أكساد فى محافظة مطروح.

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