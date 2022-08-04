أخبار مصرية

الأهلى يصدر 4 قرارات عقب الاجتماع الطارئ اليوم.. أبرزها استكمال الدورى بالناشئين

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 08:31 مساءً - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي أنتهى منذ قليل عدة قرارات ، كالتالي:

 

•المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

 

•المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فاركو، لحين التحقيق معه عما بدر منه.

 

•عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

 

•استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

 

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا