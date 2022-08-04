فيتوريا وجهاز المنتخب فى مباراة سموحة وسيراميكا باستاد الإسكندرية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 08:31 مساءً - تواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون في إستاد الاسكندرية لحضور مباراة سموحة أمام سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و التي ستنطلق بعد قليل على ستاد الإسكندرية وكان في استقبال منتخب مصر عامر حسين عضو اتحاد الكرة.

ومن جانب أخر يستعد البرتغالي روي فيتوريا لبدء جولة تشمل متابعة جميع أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وينوي فيتوريا متابعة تدريبات جميع أندية الدوري المصري الممتاز، بالتنسيق مع مدربي الأندية، إلى جانب التواصل بشكل مباشر مع جميع المدربين، سواءً عن طريق جلسات شخصية، أو عن طريق التواصل هاتفيًا.

وبدأ فيتوريا مهام عمله على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري بشكل رسمي بداية شهر أغسطس الحالي، عقب إتمام الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد معه في شهر يوليو الماضي.