9 قرارات لمجلس الوزراء بعد اجتماع اليوم بالعلمين (إنفوجراف) 

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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز القرارت التى صدرت اليوم، أثناء اجتماع رئيس الوزراء، أبرزها الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بإعادة تنظيم الأزهر، وتخصيص 25.35 فدان لإنشاء منطقة لوجستية لتبادل السلع بجنوب سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، والموافقة على إضافة أغراض مشروعات «حياة كريمة» لأعمال المنفعة العامة.
واعتمد المجلس قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن أوامر الإسناد وزيادتها لـ 61 مشروعًا، كما تعاقد مع شركة «جريفولز إيجيبت» لتصنيع مشتقات البلازما، وأصدر المجلس تراخيص بناء للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية، فضلًا عن تخصيص 487 فدانا لإقامة مجمع صحى فى بنى سويف.
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