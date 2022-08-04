الوقائع المصرية تنشر قرار إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - نشرت الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية" فى عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بإرجاء تطبيق الزيادة فى أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، والتى كانت ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول شهر يوليو الماضى.





وجاء فى نص القرار الوزارى المنشور: "يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 130 بتاريخ 9 يونيو لسنة 2020، والتى كان مقرر تطبيقها فى أول يوليو 2022، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى 31 ديسمبر 2022، على أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك".

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