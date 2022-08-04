الزراعة: التفتيش على 353 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

جدة - نرمين السيد - شنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية، أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات. وأسفرت جهود مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية فى جميع أنحاء الجمهورية، التفتيش على 353 مركًزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات فى المحافظات خلال شهر يوليو 2022، وتم رصد 157 مركزًا مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية، ووجود أدوية محظورة، أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. كما أصدرت الوزارة 25 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص بعدد 70 منشأة بيطرية بمحافظات:"الشرقية –الدقهلية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الجيزة – الاسماعيلية – كفر الشيخ – بنى سويف – المنيا – مطروح - أسيوط"، كما حررت 14 محضرًا جنح بمحافظات كفر الشيخ، بنى سويف، البحيرة، بالإضافة إلى تحرير 22 محضرًا إداريًا بمحافظات: "دمياط – الإسماعيلية – بنى سويف – أسيوط – البحيرة". وقررت الوزارة إغلاق 51 مركز بيطرى مخالف بمحافظات:"الغربية – الدقهلية – الشرقية – البحيرة - الفيوم". ومن جهته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

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