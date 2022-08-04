محمد صلاح يتألق فى تدريبات ليفربول قبل مواجهة فولهام فى الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 06:33 مساءً - تألق الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في تدريبات فريقه الختامية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام فولهام التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر يوم السبت القادم على ملعب "كرافين كوتاج" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022-2023.

ورصدت عدسات المصورين في نادي ليفربول استعدادات محمد صلاح الكبيرة للمباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي حيث يسعى الى كسر رقمه القياسي في البريميرليج الخاص بأكثر اللاعبين تسجيلاً في مباريات الافتتاح خلال مواسم متتالية.

وسبق أن سجل محمد صلاح في المواسم الخمس الماضية في المباريات مع نادي ليفربول ما وضعه في مصاف الأرقام التهديفية للجولة الأولى من البريميرليج عبر التاريخ.

وبات محمد صلاح أحد أبرز هدافى ليفربول عبر تاريخه، حيث سجل 156 هدفًا و 63 تمريرة حاسمة في 254 مباراة خلال رحلته مع قلعة الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كان محمد صلاح انضم إلى ليفربول رسميًا يوم 22 يونيو 2017 بصفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو جعلته أغلى صفقة فى تاريخ الريدز وقتها.محمد صلاح

ويبلغ عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 118 هدفًا في 180 مباراة كما صنع لزملائه في الفريق 48 هدفًا.

كان عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي هو هدفان فقط، سجلهما في موسمه الأول مع البلوز 2013-14، وخاض في المجمل مع الفريق 13 مباراة خلال موسم ونصف، ولم يسجل أكثر من الهدفين وصنع مثلهما.

ويتواجد محمد صلاح ثالثا فى قائمة أفضل هدافى البريميرليج الذين مازالوا نشطين فى المسابقة الأقوى فى العالم خلال الفترة الحالية.

وأحرز محمد صلاح 120 هدفا فى الدورى الإنجليزى، حيث سجل 118 هدفا بقميص ليفربول فى البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى فى المسابقة خلال موسم 2013-2014.

ويحتل النجم المصرى المركز العشرين فى قائمة الهدافين التاريخيين للدورى الإنجليزى متساويا مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق صاحب الـ120 أيضا، فيما يأتي ثالثا بقائمة الهدافين الحاليين.

ويأتى محمد صلاح ثالثا فى الترتيب خلف النجم الإنجليزى هارى كين، صاحب الصدارة برصيد 183 هدفا، وجيمى فاردى نجم ليستر سيتى الوصيف برصيد 133 هدفا.

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