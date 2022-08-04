الانتهاء من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - انتهى المجلس الأعلى للآثار من ترميم مقصورة الذهب بمعبد هابو بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لترميم وتطوير المواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية وخاصة الصعيد.





وأكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الترميم تمت بأياد مصرية خالصة من مرممى المجلس الأعلى للآثار، حيث شملت إزالة الاتساخات والسناج ومظاهر التلف التى أحدثتها عوامل التعرية الناتجة عن مرور الزمن، وظهور الألوان الأصلية للمقصورة.

من جانبه، قال سعدى عوض مدير عام الصيانة والترميم بمصر العليا، إن ترميم مقصورة الذهب يأتى ضمن مشروع ترميم معبد هابو والذى بدأ العمل به فى مارس الماضى، مضيفا أن الأعمال التى تمت بمقصورة الذهب شملت أعمال التوثيق والتسجيل باستخدام الكاميرا الفوتوغرافية قبل وأثناء وبعد الترميم، أعمال التقوية الأولية قبل التنظيف وأعمال التتنظيف الميكانيكى والكيميائى وإزالة الاتساخات واستبدال الترميم القديم المتهالكة على الحوائط بالإضافة إلى أعمال التقوية المختلفة للجدران.

وتجدر الإشارة إلى أن معبد هابو أحد أهم المعابد المصرية، وقد تم بناؤه تخليدا لذكرى الملك رمسيس الثالث حيث شيده لإقامة الطقوس الجنائزية ولعبادة الإله آمون، وهو يتكون من فناء أول به نقوش للحروب التى خاضها الملك رمسيس الثالث ثم الفناء الثانى وبه نقوش للاحتفالات يليه صالة الأعمدة وعلى جانبيها المقاصير الخاصة بالمعبد والمكرسة لبعض المعبودات وأهمها مقصورة الذهب والتى تم الانتهاء من ترميمها وإعادتها إلى ألوانها الأصلية.