20 رحلة بالون طائر تقل 360 سائحا تحلق فوق سماء الأقصر

وأوضح ممثل اتحاد الشركات المصرية للبالون، فى بيان اليوم، أن رحلات البالون توافدت من مختلف الشركات الـ16 العاملة بالبرالغربى بالأقصر، مشيرا إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم وتعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال عبود إنه حلقت رحلات البالون الطائر فوق المعابد والمقابر والوديان ونهر النيل، وسط سعادة وانبهار من مستقليه من مختلف الجنسيات العالمية، مضيفا أن الأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، ووجود مطار خاص بالبالون الطائر، بجانب احتلالها المركز الثالث عالميا فى هذه الرياضة، كما أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات واستمرار استخدام كواشف الحرارة والمطهرات والكمامات، فضلا عن أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.
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