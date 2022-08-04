الدقهلية: بحث ترفيق 3 مناطق بمشاركة المجتمع المدنى (صور)

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جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، بمشاركة المجتمع المدنى لتحديد البدء فى ترفيق الثلاث المناطق السابق ذكرها، بحضور المهندسة منى الساعى مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة، وأميمة متولى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وفتوح علام رئيس قطاع جنوب وشمال كهرباء بالدقهلية ومها صبرى وكيل إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وقرر مختار تشكيل لجنة من متابعة المشروعات والتخطيط العمرانى وشركة المياه وهيئة المياه والصرف والكهرباء وممثلى المجتمع المدنى لتحديد قطعة أرض مناسبة لإنشاء عليها محطة الرفع ومحولات الكهرباء لخدمتهم فى ذات النطاق لتكون المحطة قريبة من المنطقة السكنية لعدم تحميل المشروع أى أعباء مالية إضافية نتيجة بعد الموقع عن الكتل السكنية.
ووجه بسرعة الانتهاء من إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة لإنشاء محطة الرفع ومحولات الكهرباء للبدء فى أعمال التنفيذ، قائلا: "إننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة".
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