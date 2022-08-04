عاجل- 600 مليون جنيه.. توجيه من الرئيس بدعم إضافى لإنهاء قوائم الجراحات

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بمقدار 600 مليون جنيه، مع زيادة برامج التوعية الإعلامية للمواطنين المستهدفين بالمبادرة، وذلك لتعريفهم بكيفية الاستفادة منها بطريقة يسيرة وسلسلة، بما يساهم فى رفع المعاناة عن المرضى من المواطنين.





جاء ذلك فى اجتماعه، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومعه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية. كما وجه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء بتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما فى التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين فى المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، كذلك دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار فى تقديم المنح المجانية للمتفوقين. وفى قطاع البحث العلمى وجه الرئيس بتعزيز الكوادر العاملة فى المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي، وذلك بزيادة عدد الباحثين العلميين مع انتقائهم بشكل مهنى على أعلى مستوى لتعظيم القدرة البحثية فى الدولة.

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