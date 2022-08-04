توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز تميز قطاع السيارات بمدرسة العبور الصناعية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تمهيدا لبدء الدراسة بها فى العام الدراسى 2022/2023، برعاية التعاون الإنمائى الألمانى وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ).

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، فى تصريحات له عقب التوقيع، إن مراكز التميز هى نموذج جديد يطبق بمدارس التعليم الفنى بمصر وفقا للنظام الألمانى، ويقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة من الشركات الصناعية بنفس مجال التخصص، مع هيئة تمثل القطاع الاقتصادى، وتعد مراكز التميز واحدة من ضمن النماذج التعليمية التى أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وتعكس التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والألمانية للنهوض بالتعليم الفنى بمصر.

وأضاف مجاهد، أنه فيما يتعلق بمركز تميز قطاع السيارات الكائن بمدرسة العبور الصناعية المشتركة، فيقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركتى غبور أوتو ومنصور أوتو، وغرفة الصناعات الهندسية، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) من خلال مشروع دعم التشغيل.

وعبر مجاهد عن سعادته بتعاون شركتين صناعيتين متخصصتين بنفس المجال فى مركز تميز قطاع السيارات، مما سيساهم فى ثقل وتنوع خبرات الطلاب، والتعرف بشكل فعلى على احتياجات سوق العمل؛ مما سيؤثر بشكل كبير فى تحسين كفاءة ومهارة خريجى المركز، ويجعلهم مؤهلين بشكل كلى للالتحاق بسوق العمل المحلى والدولى فور تخرجهم.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على مساهمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير القطاعات ذات الأولوية المحددة للدولة المصرية، ومن ضمنها قطاع السيارات، فقد قام رئيس مجلس الوزراء بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات فى يونيو 2022؛ بهدف تعميق صناعة السيارات داخل مصر والصناعات المغذية لها، لزيادة الإنتاج والتصنيع المحلى.

وأوضح بصيلة، أن الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى اتخذت خطوات عاجلة، وأجرت لقاءات مع مختلف الشركات الصناعية المتخصصة بقطاع السيارات ودراسة وتفهم متطلباتهم؛ ليتم على إثر كل تلك الخطوات وفى أقل من شهرين، توقيع بروتوكول إنشاء أول مركز تميز قطاع السيارات بمصر، بمدينة العبور، مشيرا إلى أنه سيتم بدء الدراسة به بالعام الدراسى 2022/2023، وإدراج 3 مهن رئيسية متعلقة بقطاع السيارات بالمركز وهم دهان السيارات، وإصلاح هياكل السيارات، وميكاترونيك السيارات.

وأشار إلى أن تطوير التعليم الفنى يعد من أولويات الدولة المصرية لما له من مردود وعائد قوى ومؤثر على الصناعة المصرية والاقتصاد القومى.

وأشاد السيد أندرياس أدريان منسق برنامج تطوير التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، بتعاون كافة أطراف البروتوكول من قطاع عام وخاص، لما لهذا التعاون من دور فى تحسين مستوى عمليات التدريس والتعليم والتدريب، والذى سيؤثر إيجابيا على مخرجات العملية التعليمية بمراكز التميز، ويمد الطالب بالمهارات التى تؤهله لسوق العمل، مضيفا أن قطاع السيارات يشهد الكثير من التطورات فى الآونة الأخيرة على مستوى العالم، وعليه فإن إنشاء مركز تميز قطاع السيارات يعد من أولويات الحكومتين المصرية والألمانية لتخريج عمالة فنية مدربة وفقا للمعايير الدولية ومؤهلة للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

ومن جانبه، قال المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إننا نشهد حاليا بمصر طفرة وتغير ملحوظ فى مخرجات التعليم الفنى ومستوى مهارة العمالة الفنية، وما زالت الغرفة تتطلع إلى المزيد؛ وذلك لما للعمالة الفنية من دور كبير ورئيسى فى تطور الصناعة المصرية، مؤكدا أن جميع الشركات الصناعية تبحث الآن على عامل فنى يجمع بين المعارف والمهارات، ويتمتع بخلفية تكنولوجية تؤهله للتعامل مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة التى يشهدها العالم أجمع.

وأضاف، أن الغرفة تعمل على رصد احتياجات الصناعة المصرية والمواءمة بين متطلباتهم وبين المهارات التى يجب أن تتوافر بالعمالة الفنية من خلال مشاركة الغرفة بنموذج مراكز التميز، ومتابعة نتائج تلك الشراكة من خلال اجتماعات دورية، وزيارات ميدانية للمصانع ومراكز التميز.

وأعرب المهندس جورج صدقى، الرئيس التنفيذى للموارد البشرية بشركة غبور أوتو، عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وغرفة الصناعات الهندسية وشركة منصور أوتو لإنشاء مركز تميز قطاع السيارات، مشيرا إلى حرص الشركة الدائم على اغتنام كل الفرص وتسخير كافة امكانياتها للقيام بدورها الوطنى وخدمة المجتمع المصرى فى العديد من القطاعات ومن ضمنها قطاع التعليم، لما له من تأثير على كافة القطاعات الأخرى.

وأكد جورج صدقى، على سعى الشركة الدائم نحو الاستثمار فى الشباب، وإمدادهم بأحدث المعلومات والتدريبات بشكل دورى، وعزمها على إعداد وتأهيل عمالة فنية مدربة ومؤهلة بقطاع السيارات بشكل يتوافق مع مستجدات سوق العمل.

وأشاد جرانت فيتز باتريك، مدير خدمات ما بعد البيع لشركة منصور أوتو، بالتطور الكبير والملحوظ الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه يشرف شركة منصور أوتو أن تكون جزءا من هذا التطور وخاصة فى مجال التعليم وذلك من خلال الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وغرفة الصناعات الهندسية، وشركة غبور أوتو، لإنشاء أول مركز تميز قطاع السيارات.

وأكد باتريك، أنه لتغيير الصورة الذهنية حول العمالة الفنية بمصر لابد من وجود نموذج يحتذى به من العمالة المدربة الفنية على أرض الواقع بمصر؛ ليكون مثال واقعى على ما تبذله الدولة من جهود لتطوير التعليم الفنى وتخريج عمالة فنية مؤهلة ومدربة وقادرة على أن المشاركة فى ركب التطور الصناعى الذى تشهده مصر حاليا فى مختلف المجالات، وبخاصة بمجال صناعة السيارات وتطبيق السبل التكنولوجيا الحديثة بها.