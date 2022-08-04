الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا بنسبة 55% عن الأسبوع الماضى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك انخفاضا فى معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائى الجارى مقارنة بالأسبوع الوبائى السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلا عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

وعرض الوزير معدلات التغير الأسبوعى فى أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.

وأكد الوزير، خلال العرض، أنه فيما يتعلق بجدرى القرود، فإنه لم يتم ثبوت أى حالات إيجابية لمرض جدرى القرود بمصر حتى الآن، متناولا فى هذا السياق الإجراءات الاحترازية، التى يتم اتخاذها فى جميع الموانئ.