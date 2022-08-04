مدبولى يوجه بتطبيق خطة لترشيد استهلاك الطاقة: الحكومة تبدأ بنفسها

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.





وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود مختلف أجهزة الدولة فى التعامل مع التحديات التى تفرضها الأزمة العالمية الحالية، وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن تلك الجهود تتضمن العديد من المحاور، فمنها ما يتعلق بالنواحى الاقتصادية، والاجتماعية، وكذا ما يتعلق بملف الأمن الغذائى، مؤكداً أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يستهدف فى المقام الأول التخفيف من حدة هذه التحديات والتداعيات عن كاهل المواطن المصرى، والاستمرار فى تأمين مختلف احتياجاته من السلع الضرورية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من أزمة فى مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً بالأزمة الروسية الأوكرانية، فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعى، بحيث تتضمن تلك الخطة آليات وأسلوب الترشيد، بما يضمن استدامة هذه المصادر فى ظل الظروف العالمية الحالية، قائلاً:" كلما خفضنا من استهلاك الكهرباء .. وفرنا كميات من الغاز يتم استهلاكه حاليا فى المحطات، وبالتالى نقوم بتصديره"، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه من الممكن أن نحصل على نحو 450 مليون دولار شهرياً، قيمة تصدير الغاز الذى يتم توفير استهلاكه عن طريق توفير استهلاك الكهرباء، مضيفاً: "يجب أن نستفيد من ذلك حالياً على الفور".

وفى الإطار نفسه، أكد مدبولى أن الحكومة يجب أن تبدأ بنفسها، عن طريق التوفير فى المبانى الحكومية، وكذا المبانى تحت الإنشاء، وغيرها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذى عُقد أمس مع وزيرى الخارجية والبيئة لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً فى هذا الصدد أن الحكومة تعمل على قدم وساق حتى يخرج تنظيم هذا المؤتمر بمستوى عالمى، خاصة أن المؤشرات تؤكد أن حجم الإقبال لحضور هذا الحدث المهم سيكون كبيراً.

وتناول الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى موقف الحالة الوبائية فى مصر، موضحاً أن هناك انخفاضا فى معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائى الجارى مقارنة بالأسبوع الوبائى السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

وعرض الوزير معدلات التغير الأسبوعى فى أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضى، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.

وأكد الوزير، خلال العرض، أنه فيما يتعلق بجدرى القرود، فإنه لم يتم ثبوت أى حالات إيجابية لمرض جدرى القرود بمصر حتى الآن، متناولاً فى هذا السياق الإجراءات الاحترازية، التى يتم اتخاذها فى جميع الموانئ.