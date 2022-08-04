إيبراشيات المنيا وببا ودشنا تنظم مؤتمرات للشباب والخدام

جدة - نرمين السيد - شارك فى المؤتمر 150 شاب وشابة من أكثر من 48 كنيسة من كنائس الإيبارشية، وشمل عددا من الفقرات المتنوعة والمحاضرات منها: محاضرة بعنوان "العلاقات والحدود" ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

وشارك نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، فى فعاليات مؤتمر شباب كنيسة السيدة العذراء بالفشن، فى بيت القديس يوسف النجار بالغردقة، وشارك فى الحضور القمص يوحنا زكريا كاهن الكنيسة.

ونظمت إيبارشية دشنا مؤتمرا لخدام وخادمات وإعداد خدمة الإيبارشية، فى كنيسة السيدة العذراء بقرية السلامية، بعنوان "القداس الإلهى".

ألقى نيافة الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية محاضرتين تحت عنوان "الكتاب المقدس والقداس الإلهى"، "الحركات الطقسية ومعناها".

شارك فى المؤتمر أكثر من 125 خادم وخادمة، وتضمن محاضرات من الآباء الكهنة الضيوف، بالإضافة إلى مجموعات عمل، وندوة مفتوحة مع الأنبا تكلا، وفى ختام المؤتمر وزع نيافته الهدايا مع التقاط الصور التذكارية.