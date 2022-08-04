بالدليل.. الأزهر يكشف حقيقة وجود صلة قرابة بين أيمن الظواهرى والإمام الأسبق

جدة - نرمين السيد - وأوضح المرصد، خلال موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت، أن هذا الأمر قد يستغله البعض للمز الأزهر الشريف من طرف خفى، وهذا ما دفعنا إلى عقد تلك المقارنة التى يُظلم فيها الشيخ الظواهرى حين يوضع فى جملة واحدة مع هذا الإرهابى الدموى.

وقال المرصد: الإمام الظواهرى ليس قريبًا للإرهابى أيمن الظواهرى، وهذا غير حقيقى ولا يمت للواقع بصلة فأيمن الظواهرى اسمه أيمن محمد ربيع مصطفى عبدالكريم الظواهرى، ولد عام 1951م، فى حين أن الإمام الأكبر اسمه كاملًا هو محمد الأحمدى إبراهيم الظواهرى مولود عام 1878م، وعلى ذلك يظهر أن الشيخ الظواهرى ليس عمّه قطعا، ويظهر من الاسم أنه أيضا ليس ضمن أجداده؛ إذ لو كان جده لوجد اسمه ضمن أحد أجداد أيمن الظواهرى، بل إن الشيخ الظواهرى مات قبل ولادة أيمن الظواهرى بأكثر من خمس سنوات، إذ توفى الشيخ الأحمدى عام 1944م، أى ليس هناك اتصال زمانى ولا مكانى به من قريب أو بعيد، فقط مسمى العائلة، وهذا لا يسيء للإمام الظواهرى.

وتابع: كم من عائلة صالحة خرج منها فرع عاق أساء إلى عراقتها وجعل اسمها وصمة فى جبين التاريخ، وإن وجود أبى لهب لا يسيء إلى بنى هاشم وهم آل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وإن نشأ فى نفس البيئة التى تربى فيها أبو طالب وحمزة والعباس، غير أن عبد العزى بن عبد المطلب (أبو لهب) شذ عن قيم هؤلاء وقيم والده الحكيم عبد المطلب، وهذا لا يسيء أبدًا إلى أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: بل إن القرآن الكريم ضرب مثلًا لأزواج الأنبياء كيف أنهم كفروا بالله ورسله، وساعدوا على الكفر والفحش كما ذكر فى قوله تعالى: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ" [سورة التحريم: 10].

واستكمل: إن الهدف هنا ليس الدفاع عن الشيخ الأحمدى الظواهرى أو تبرئة ساحة الجامعات المصرية من هذا الإرهابى فهى لا تحتاج إلى ذلك؛ إذ الإسهامات العلمية لذلكم الإمام وتلكم الجامعات شاهدة على الاعتدال والعالمية، وإنما المقصود هنا تسليط الضوء على منهجين مختلفين وإن اتحدا فى المسمى إلا أنهما اختلفا فى الطريق والهدف.

الإمام الظواهرى شيخ الأزهر

كان شيخ الأزهر الشيخ محمد الأحمدى إبراهيم الظواهرى من تلاميذ الإمام محمد عبده، وممن ينتهج نهجه فى التعليم، وكان له أثر فى أكثر ما استحدث فى الأزهر من منشآت وما تم فيه من إصلاح، وهو مولود فى قرية كفر الظواهرى بمحافظة الشرقية فى 1887، وكان أبوه من خيرة علماء الأزهر، فعُنِىَ بتعليم ابنه، وتعهده بنفسه، وجعله يتردد على حلقات العلم بالأزهر، فتردد على حلقات الإمام محمد عبده، ثم تقدم للامتحان أمام لجنة من علماء الأزهر ترأسها محمد عبده.