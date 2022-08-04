الأنبا مقار يفتتح دار يوحنا الحبيب للحكماء بالعاشر من رمضان «صور»

جدة - نرمين السيد - افتتح نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، دار القديس يوحنا الحبيب لرعاية كبار السن "الحكماء" فى كاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان.





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