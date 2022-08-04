3 حالات غش إلكترونى بامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - أدى 53 ألفا و565 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات: صناعى، زراعى، تجارى وفندقى، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثانى فى 117 مادة امتحانية (114 مادة فترة أولى و3 مواد فترة ثانية)، وذلك أمام 447 لجنة سير امتحان.





وبحسب بيان صحفى، صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير جميع السبل التى تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة، غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات.

كما وجه تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تتعلق بمحاولات الغش التقليدى والإلكترونى باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، وتم ضبط عدد 3 حالات للغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، واطمأن عمارة على عدم تسجيل أى حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية.