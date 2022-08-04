توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين بنظام التمويل

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.





ووقع البروتوكول الدكتورة مرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وعقب التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يأتى توقيع البروتوكول فى إطار اضطلاع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بمهامه فى توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التى أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وفى إطار دوره الاجتماعى فى المساهمة فى تكريم أسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى، أو بأى من طرق البيع الأخرى.

من جانبها صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والجهات المعنية لتيسير الرعاية والدعم لأسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين فى مختلف النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وعلى الأخص توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها.

وأشارت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إبرام بروتوكول بين الطرفين لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بذات الشروط والأسعار وآليات السداد والضوابط والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن لدى الصندوق، أسوة بشهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (۱۹۳) على استثناء أسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من شروط سبق الاستفادة وذلك بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تملك وحدة سكنية، ومن شرط السن والحد الأقصى للدخل، أسوة بما يتم مع أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التى يتم بيعها لكل من مصابى وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة.

وبموجب البروتوكول، سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفقا للمتاح لديه، للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 193 لسنة 2022 وذلك تأكيداً للدور الاجتماعى، ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن يكون تعاقد مستحقى الوحدات السكنية، محل هذا البروتوكول، على نموذج الاتفاق الثلاثى حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقارى، وعقد بيع ثنائى فى حالة السداد نقدا، على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعى.