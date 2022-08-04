وزارة الهجرة تنظم زيارة خبيرين مصريين بالخارج لمستشفى بهية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 03:28 مساءً - في إطار جهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، نظمت الوزارة زيارة للخبيرين المصريين أ.د مريم بطرس، وأ.د ياسر بطرس، لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، ضمن دور وزارة الهجرة في ربط خبراء مصر بالوطن، السيدة سلمى عبدالناصر صقر معاون وزيرة الهجرة للعلاقات الدولية.

جاء الاستقبال بلقاء الدكتور خالد أبو العنين المدير الطبي لمركز بهية، والدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الأورام بمركز بهية، حيث تم مناقشة أحدث التقنيات المستخدمة داخل بهية في مجال طب وجراحة أورام الثدي، وكذلك تباحثا عن الدراسات والأبحاث وكذلك التجارب الجديدة عالميا في هذا المجال.

وتعد الدكتورة مريم بطرس، المديرة التنفيذية لمؤسسة Wounds CANADA الخيرية بكندا، والمتخصصة في الوقاية من الجروح وهي أيضا إحدى المشاركات في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، فضلا عن كونها أحد رواد تطوير وتنفيذ وتقييم العديد من البرامج الطبية الإقليمية والوطنية من أجل تعزيز سياسات الصحة العامة والنهوض بمقدمي رعاية الخدمة الطبية، والدكتور ياسر بطرس هو خبير الجراحة بمستشفى نورث يورك في كندا، وقد جاءت زيارتهما لمصر بشكل عام ولمؤسسة بهية بشكل خاص في إطار بحث سبل التعاون والاستفادة من خبراتهما من أجل المساهمة في جهود رفع كفاءة الرعاية الصحية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة في هذا الشأن.

ومن ناحيتها، صرحت الدكتورة مريم بطرس بأن زياراتها لبهية تعد من الزيارات المميزة والخاصة جدا لها كمصرية تعيش في الخارج، حيث جاءت للتعرف على سبل الوقاية والحماية وكذلك العلاج المتبعة داخل مؤسسة بهية، باعتبارها صرحًا مهتمًا بصحة المرأة طبيا ونفسيا مشيدة بكل ما رأت من تقدم وتطور واتباع لأفضل معايير للجودة الطبية العالمية داخل بهية

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور ياسر بطرس بالتقدم الطبي والتقنيات والأجهزة الحديثة المستخدمة بمستشفى بهية مشيرا لاهتمامه ببحث سبل التعاون وفتح قنوات تواصل من أجل تقديم خدمة أفضل لمحاربات السرطان، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، في هذه المجالات.

ومن ناحيتهم، أعرب كل من الدكتور خالد أبو العنين المدير الطبى لمركز بهية والدكتور ماهر حسن رئيس قسم جراحة الأورام ببهية، عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة لما تمثله من قيمة علمية وتبادل خبرات؛ مما يترتب عليها من بحث سبل تعاون تستهدف المزيد من الارتقاء بالخدمة المقدمة داخل بهية.