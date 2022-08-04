«كبار العلماء» تكرم رئيس جامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - أعربت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال اجتماعها الدورى اليوم الخميس، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عن جميل شكرها وامتنانها وتقديرها للأستاذ الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانونى.





وأكد أعضاء الهيئة، أن هذا التكريم يأتى تقديرا لما قدمه الدكتور المحرصاوى خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة، وسعى متواصل فى سبيل الارتقاء بالبحث العلمى، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة، ومؤتمراتها الدولية والمحلية الهادفة لخدمة البشرية، واختياره رئيسا للجنة العليا للأخوة الإنسانية بقرار من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونائبا لرئيس مجلس اتحاد الجامعات الإفريقية نظرا لتمثيله المشرف لإقليم شمال إفريقيا، والدور المحورى والفاعل لنجاح الجامعة فى استضافة المقر الإقليمى للاتحاد بشمال إفريقيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2019. كما أكد أعضاء الهيئة تقديرهم لمجهودات الدكتور المحرصاوى الناجحة، حيث مثل الأزهر الشريف باقتدار وشرف ونزاهة، معربين عن أصدق تمنياتهم بالنجاح والتوفيق والصحة والعافية فى حياته وعمله الأكاديمى بالجامعة.

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