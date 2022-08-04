مصر ترحب بالإعلان عن تجديد الهدنة فى اليمن لمدة شهرين

جدة - نرمين السيد - رحبت مصر، بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، والمتضمن الإعلان عن تجديد الهدنة فى اليمن لمدة شهرين إضافييّن؛ معربة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة المبذولة فى هذا الصدد.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، تطلع مصر إلى أن يُسهم تمديد الهدنة فى التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، ودعم مبادرات الحل السياسى، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله، ويصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

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