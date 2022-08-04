إتاحة الاستعلام عن القبول للمتقدمين لوظائف هيئة تخطيط مشروعات النقل

جدة - نرمين السيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئى - الذين توافرت فيهم شروط التقديم للمسابقة - للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين فى تخصصات مدنى، ميكانيكا، عمارة، اتصالات وحاسب آلى، بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.





وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الاستعلام سيكون على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/. وقال رئيس الجهاز،فى تصريحات صحفية اليوم، إنه تقدم للمسابقة 537 متقدما، انطبقت الشروط على 432 منهم، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الإلكترونية لهم يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجارى، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز. وأضاف الجهاز أنه من المقرر أن يخضع المقتدمون لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التى يذكر المتقدم انه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلى، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغله.

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