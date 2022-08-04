الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023 عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات الرسمي

يتزايد البحث في الوقت الحالي على كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وفي السياق ذاته، كشفت شركة المصرية للاتصالات مساء اليوم عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفزيون الأرضي ٢٠٢٢ وعن كيفية حساب استهلاكها من خلال الشهور الماضية وهي أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو الماضي من خلال الموقع الرسمي للشركة، والتي من المؤكد أن يتم البحث عن الاستعلام عنها في الأيام القليلة المقبلة بعد طلب العديد من العملاء معرفة كيفية سداد الفاتورة عن طريق شبكة الإنترنت ومن خلال الحساب الرسمي للشركة، كما من الممكن أن يستطيع عملاء الهاتف الأرضي من الاستعلام عن قيمة الفاتورة وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة ومن ثم من الممكن أن يتم تسديد قيمتها عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق الفيزا أو الحساب البنكي، ومن ثم دخل رقم الهاتف الأرضي فقط، وسيعرض لكم موقع ثقفني كيفية الاستعلام عن فاتورة المصرية للاتصالات للتليفون الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023، ومن الممكن معرفة فاتورة الأرضي أيضاً من خلال الاتصال بالرقم المخصص المختصر للتواصل وهو الآتي 19777 كما أنه سيتم إدخال رقم التليفون الخاص بالمستعلم وسيتم الرد عليه في اقرب وقت ممكن بقيمة الفاتورة مستحقة الدفع عن طريق رسالة عبر الهاتف، كما أنها تمنح الشركة لكل عملائها فترة سماح لكي يتم دفع الفاتورة وهي حتى يوم 15 سبتمبر من الشهر المقبل حتى يتم تسديد قيمة الفاتورة ومن ثم يتم تحويل الهاتف لخدمة استقلال فقط حيث لم يتم دفع الفاتورة، وفي حالة أن تخلف أحد العملاء عن تسديد الفاتورة حتي يوم 15 أكتوبر يتم اللجوء لفرض غرامات تأخيرة كبيرة للغاية من قبل الشركة ويتم وقف الخدمة عن هاتف العميل، ومن ثم بعد ذلك يتم اللجوء للمساءلة القانونية.

كيفية حساب المصرية للاتصالات لفاتورة التليفون الارضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2023، كما أن شركة المصرية للاتصالات قد تمت حساب فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022 الماضي وذلك عن طريق الإستهلاك من خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 ومن خلال الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني المتاح خلال الخامس عشر من شهر يوليو الماضي، كما أن المصرية للاتصالات قد حددت مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2022 بداية من الخامس عشر من شهر يوليو الماضي وحتى الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل، على أن يتم تحويل الخط بعدها للاستقبال فقط، وإذا لم يتم دفع الفاتورة حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل سيتم رفع الخط عنه ودفع الغرامة مالية كبيرة.