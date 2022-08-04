وزير القوى العاملة يتفقد المدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 02:34 مساءً - تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة ، يرافقه الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية ، المدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث بدأت الجولة بتفقد أحد الوحدات السكنية للعاملين بالمشروع، فضلا عن النادي الاجتماعي للعاملين.

وأشاد الوزير بالبنية الاجتماعية الموجودة من أجل راحة العاملين وتحقيق سبل الإعاشة اللائقة والتي تتناسب مع مشروع ضخم بحجم مشروع المحطة النووية، حيث تعرف على الأنشطة التي تتم بالنادي الاجتماعي واستمع للعديد من الآراء والمقترحات من أجل استمرار تقديم أفضل الخدمات على مدار أيام الأسبوع.

وفي ختام الجولة تقدم الوزير بالشكر والتقدير للدكتور أمجد الوكيل على كل ما تبذله الهيئة من أجل تحقيق سبل الإعاشة والخدمات الاجتماعية التي تشهدها المدينة السكنية للعاملين بمشروع محطة الضبعة النووية سواء للخبراء الأجانب أو العمالة الوطنية.

حضر الجولة من وزارة القوى العاملة حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وخالد رضوان مستشار الوزير لصندوق الطوارئ، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، ومن المحطة النووية المهندس محمد رمضان نائب رئيس للتشغيل والصيانة، والمهندس محمد يوسف نائب الرئيس المشروعات الهندسية