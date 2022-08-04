4 طرق لتقديم شكوى بمبادرة «صوتك مسموع» (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت مبادرة "صوتك مسموع"، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية، فى أكتوبر 2018، فى التفاعل مع شكاوى واستغاثات المواطنين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات المعنية.





ويوضح الإنفوجراف التالى، 4 طرق متنوعة للتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" وكيفية إرسال أى شكوى من أى محافظة. وتلقت المبادرة خلال شهر يوليو الماضى 13.2 ألف رسالة منها 2004 شكاوى تم الرد على 1618 شكوى منها بنسبة 80.7% وجار حل 386 شكوى، كما تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 504.8 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 93.2 ألف شكوى تم حل 90.4 ألف شكوى بنسبة 97% وجار حل 2780 شكوى.

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