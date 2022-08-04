تعرف على شروط الأئمة المتقدمين للعمل كخطباء مكافأة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 01:30 مساءً - تسعى وزارة الاوقاف لسد فجوة احتياجها لمزيد من الائمه الكفاءات مع استمرار افتتاح المساجد ضمن خطتها لاعمار بيوت الله بجميع المحافظات كل أسبوع .وأعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط عن موعد إجراء اختبارات المتقدمين لعضوية مقارئ القران الكريم من الأئمة وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس والحفظة من أصحاب الصوت الحسن بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت أوقاف أسيوط في بيان لها انه تم تحديد يوم السبت القادم الموافق 6 أغسطس لاختبار المتقدمين من الأئمة وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فوق سن " 40 " عاما، كما خصصت يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري لاختبار الأئمة وخطباء المكافأة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم تحت سن " 40 " عاما .

وأضافت مديرية الأوقاف بأسيوط أنه يجرى اختبارات المتقدمين من الحفظة وأصحاب الصوت الحسن يوم الاثنين 8 أغسطس الجاري

ونوهت إلى أن الاختبارات تعقد الساعة التاسعة صباحا بمقر المركز الثقافي بمسجد التقوى وسط مدينة أسيوط .

على جانب آخر تطلق الوزارة أسبوعها الثقافي الثالث من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة يوم السبت القادم 6 أغسطس 2022م، وسيعقد الأسبوع الثقافي بين المغرب والعشاء يوميًّا من السبت إلى الأربعاء.