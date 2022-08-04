محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 01:30 مساءً - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة .

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٤.١٥%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى ٣٣٦٩٣ طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الحاضرين ٢٨١٠٨ طالبا وطالبة بإجمالى عدد ناجحين ٢٣٦٥٢ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٧٣.٣٣% حيث حضر ٣٠ طالب وطالبه ونجح منهم ٢٢ طالب وطالبة، كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ % .