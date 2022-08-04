وزيرة التضامن توجه بتشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات في الفئة العمرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 01:25 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، واتساقاً مع سياسة الدولة في الاستثمار في البشر، وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بتشكيل فريق عمل لمراجعة منهج الحضانات في الفئة العمرية من 3 شهور إلي 4 سنوات، والذي قامت بإعداده شركة ديسكفري، والتي تم التعاقد معها بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وسيقوم فريق العمل بالتحقق من اتساق المنهج مع الثقافة والبيئة المصرية وتوافقه مع مهارات ونواتج التعلم والمعايير الدولية للطفولة المبكرة وكذلك تكامله مع المنهج المُعد من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات.

ويضم فريق العمل ممثلين عن وزارتي التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وشركة "ديسكفرى" وكليات التربية للطفولة المبكرة ومنظمة اليونيسف وهيئة إنقاذ الطفولة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومركز سيتي كاريتاس للإعاقة وممثلين عن جمعيات ذات خبرة تطبيقية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من ورش العمل لمناقشة الإيجابيات والسلبيات المتضمنة بأنشطة المنهج، كما ستقوم الوزارة بإجراء استطلاع رأي على بعض أنشطة المنهج في حضانات بمحافظتي (القاهرة- الجيزة) لقياس مدي اتساقه مع البيئة والثقافة المصرية، وكذلك للتأكد من إمكانية التطبيق لهذه الأنشطة، وسيتم مناقشة النتائج التي توصل إليها الاستطلاع كي يستفيد منها مقدمو الرعاية ومسؤولو الحضانات.

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا بمرحلة الطفولة المبكرة والاهتمام بعدة جوانب حتي تضمن حصول الأطفال علي حقوقهم المتكاملة في التنشئة السليمة وتكوين الشخصية وتنمية المهارات والاكتشاف المبكر عن أى مشكلات سلوكية والاكتشاف المبكر عن الإعاقة، لمواجهة ما يمكن مواجهته منها أو لتوجيه الأسر بسبل التعامل مع الإعاقات المتنوعة.

الجدير بالذكر أن الوزارة تتوسع في إنشاء الحضانات، حيث قامت في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالانتهاء من إنشاء 1200 حضانة، من المستهدف والذي يبلغ 3000 حضانة طفولة مبكرة خلال عامين، كما أن تحديث منهج الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات يستهدف بناء الشخصية وغرس الاتجاهات الصحيحة بها، كما يستهدف تدريب أسرة الطفل ولا يقتصر على الطفل فقط، واستحداث معايير جودة الحضانات، إيماناً أن الاستثمار في الأطفال يبدأ في سن الطفولة المبكرة.