سعفان: بدء 3 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بسوهاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 01:25 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان بدء ثلاث دورات تدريبية علي مهن الخياطة والتفصيل ، وكهرباء التوصيلات ، والسباكة الصحية في وحدة التدريب المتنقلة بسوهاج المتواجدة بقرية المشاودة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج .

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن مدة التدريب علي الخياطة 150 ساعة تدريبية والكهرباء والسباكة 60 ساعة تدريبية وفق المنهج الذي أعدته الوزارة لتأهيل المتدربين علي الالتحاق بسوق العمل .

وأضاف الوزير أن وحدات التدريب المتنقلة تجوب قري المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة" وتشمل المهن الثلاث الأكثر طلباً في القرى .

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج : إن التدريب في وحدة التدريب المتنقلة تحت رعاية وزير القوي العاملة ، والمحافظ اللواء طارق الفقي ، مشيرا إلي أن هناك إقبال كبير من الشباب والسيدات في قرية المشاودة بجرجا والقرى المحيطة بها ،حيث توجد دورات أخري مكتملة العدد سيتم تدريبهم فور الانتهاء من الدورات القائمة ، وأن التقديم متاح في وحدة التدريب المتنقلة ومكتب العمل بجرجا.

وأشار مدير المديرية إلي أن الوزارة وفرت كافة المواد الخام اللازمة للتدريب إضافة الأدوات الكتابية وبالطو لكل متدرب ، إضافة إلي المدربين المتخصصين المعتمدين من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

كما سيتم عمل ندوات تثقيفية للمتدربين تشمل حقوق العمال وواجباتهم ، السلامة والصحة المهنية ، وضوابط تشغيل النساء وفق قرارات وزير القوي العاملة رقمي 43 ، 44 لسنة 2021 ، وريادة الأعمال لتشجيع المتدربين علي العمل الحر وفتح مشروعات صغيرة لهم بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج .

وقال : إن المتدربين يخضعون في ختام الدورات لاختبار لتقييم مستواهم ويحصل كل متدرب في ختام التدريب علي شهادة معتمدة باتمام التدريب تسمح لهم بالالتحاق بسوق العمل .