المستشفيات والمعاهد التعليمية: نسعى لتفريخ الكفاءات وتوفير التدريب والتعليم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهدف من إنشاء الهيئة هو تفريخ الكفاءات وتوفير التدريب والتعليم لكل خريجى الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض وجميع الأطقم الطبية.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فى تصريحات صحفية، أن الهيئة تعمل على إجراء الأبحاث ووضع التوصيات الطبية للدولة؛ لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل المرضى.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، إن اهتمام الهيئة بدور الصيدلى فى الوقت الحالى للعمل على تقديم تدريب مهنى للصيدلى وتغيير تخصصه إلى صيدلى إكلنيكى، موضحا أن الهيئة عقدت دورات لعدد من أطباء الباطنة والقلب والصدر فى الرعاية المركزة لدورة مدتها سنتين بشهادة معتمدة من الهيئة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم أوائل الدفعة الأولى للدبلومات المهنية للصيدلة الإكلينيكية على هامش ملتقى التعليم المهنى ومستقبل مهنة الصيدلة بحضور الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتورة علا خطاب مدير الادارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقاهرة، والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، والدكتورة حنان الغنيمى عميد معهد الرمد.

وقال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى المستمر، إن الاهتمام بدور الصيدلة الإكلينيكية، فى الوقت الحالى من ضمن أولويات وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة نظرا لأهميتها على المستوى العملى.

وقال الدكتور عبدالناصر سنجاب أستاذ الصيدلة بجامعة عين شمس وعضو لجنة الإشراف على النقابة العامة للصيادلة، إن علم الصيدلة علم كبير وليس بالسهولة التى يراها الناس، لافتا إلى أهمية دور الصيدلى فى الوقت الحالى فى العملية الصحية والرعاية الطبية.

وقالت الدكتورة سحر حلمى، إن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تحرص على أهمية التعليم الطبى، لافتة الى اهمية الصيدلة الإكلينيكية فى كل الهيئات والمستشفيات التابعة للصحة والجامعة، موضحة حرص الوزارة على تقديم الدورات التدريبية لكل العاملين.

وقالت: قمنا بتقديم عرض للوزير يتضمن تدريب خريجى الصيدلة المكلفين بالوزارة ووحداتها، وسوف يتم عمل الدورات بالإدارة المركزية للصيدلة.

وقالت الدكتورة سحر فرج رئيس الادارة المركزية للصيدلة، إن الإدارة المركزية للصيدلة سعت إلى عقد العديد من الدورات التدريبية لكل الصيادلة بالوزارة ووحداتها الصحية وكذا تأهيل محافظات هيئة الرعاية الصحية.

وأكدت رئيس الادارة المركزية للصيدلة حرص الإدارة على توحيد معايير عمل الصيدلة الإكلينيكية لممارسة الصيدلة ممارسة صحيحة، موضحة أن آخر 5 سنوات شهدت العديد من الدورات التدريبية لكل صيادلة وزارة الصحة والجهات التابعة.