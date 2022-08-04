84.15 % نسبة النجاح فى الدور الثانى بإعدادية الجيزة

جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) الدور الثانى للعام الدراسى 2021 / 2022 بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.





وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى 84.15%، وبلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى 33693 طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الحاضرين 28108 طلاب وطالبات بإجمالى ناجحين 23652 طالبا وطالبة. وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسى للقسم المهنى 73.33% وحضر 30 طالبا وطالبة ونجح منهم 22 طالبا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100 %.

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