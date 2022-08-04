جدة - نرمين السيد - ويعتبر الراحل من الرعيل المؤسس للحركة الحقوقية المصرية. شغل عوض منصب الأمين العام السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. وتقام صلاة الجنازة على الراحل اليوم الخميس بعد صلاة العصر بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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