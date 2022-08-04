«بحوث الصحراء»: تنفيذ 75 مدرسة حقلية فى الوادى الجديد بالتعاون مع الفاو

جدة - نرمين السيد - تفقد محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو بمصر، والقيادات التنفيذية بالوادي الجديد المدارس الحقلية التى ينفذها مركز بحوث الصحراء بواحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.





وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إنه فى إطار توجيهات وزير الزراعة ينفذ المركز 75 مدرسة حقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو وتم من خلال تلك المدارس تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الرى الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التى تتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة المثلى من وحدة الأراضى بالواحة مع ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية من خلال الاعتماد على الأسمدة العضوية والمخصبات الحيوية التى يقوم مركز بحوث الصحراء بتوفيرها للمزارعين المشاركين بالمدارس دون مقابل كما أن هذه المدارس تعمل على تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بين المزارعين وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمزارعين بتنفيذ الممارسات الزراعية السليمة التى تضمن الحفاظ واستدامة الموارد الطبيعية والتخلى وبشدة عن تلك الممارسات التقليدية التى من شأنها الإضرار بالموارد الطبيعية، كما أنها تهدف إلى توسيع نطاق المعرفة ونشر الوعى البيئى بين المزارعين من خلال تطبيق فعلى لكل الممارسات الزراعية السليمة.



وأكد زغلول أن هذه الأنشطة تأتى فى طار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على نشر الممارسات الزراعية السليمة وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمزارعين بكل المناطق الصحراوية بهدف رفع قدراتهم الحقلية وتبنى الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف زغلول أن محافظ الوادى الجديد أعرب عن سعادته بما تم من أنشطة عملية على الأرض والتى تخدم التنمية الزراعية بالمحافظة خصوصا الأنشطة التى تعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية.



وأكد الزملوط ضرورة التوسع فى مثل هذه الأنشطة مع ضرورة التوسع فى إنتاج محاصيل الخضر وقدم الزملوط خلال جولته العديد من المبادرات أهمها إعفاء المزارعين من دفع الإيجارات حال زراعتهم محاصيل الخضر كذلك وافق المحافظ علي فتح منافذ تسويقية للمزارعين بمدينة الخارجة مع توفير مساحات زراعية للمزارعين بمنطقة جنوب باريس بقيمة إيجارية رمزية

وأكد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو بمصر بأن الفاو يشارك مركز بحوث الصحراء العمل فى هذه المدارس من خلال مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، كما أن الفاو تقدم المساعدة الفنية لتنفيذ هذا المشروع بناء على طلب من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء وشركاء التنمية بالمحافظة وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالمى، وذلك بغرض تحسين حياة المزارعين وأنه يساهم فى نهاية المطاف الى تكثيف الإنتاج الغذائى المستدام ويوفر خيارات سُبل العيش المتنوعة.



وخلال الجولة والتى شارك فيها الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية، والدكتور عبد الوهاب عفيفى ممثل وزارة البيئة، والدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، تم تفقد حقول البونيكام التى تمت زراعتها بقرية ناصر الثورة لتوفير الأعلاف الخضراء كذلك تفقد مشاتل النخيل وحقول الفول السودانى وحقول الذرة الشامية كما تم الاستماع خلال الجولة لتجربة ومطالب المزارعين بقرى المشروع حيث أعرب المزارعون عن سعادتهم بما تم إنجازه من أنشطة مؤكدين على ضرورة استمرار أنشطة المشروع لعام أخر. وفى نهاية الجولة وافق رئيس مركز بحوث الصحراء على طلبات المزارعين بتوفير شتلات لمحصول الطماطم حيث تمت الموافقة على توفير شتلات تكفى لزراعة 25 فدانا سيتم توزيعها على المزارعين مجانا.



ومن المعروف أن المدارس الحقلية هى عبارة عن مجموعات من صغار المزارعين يتم تكوينها للقيام وتنفيذ بعض الممارسات الزراعية السليمة غير التقليدية للمحاصيل الرئيسية (نخيل البلح، القمح، الشعير، الفول البلدى، الذرة، الدخن، المحاصيل العلفية، إلخ) خلال دورة زراعية كاملة من البذرة الى البذرة ومن الزراعة حتى الحصاد، مع مقارنة بعض الممارسات التقليدية فى ذات الحقل مع تبادل المعلومات والأفكار بينهم بطريقة سهلة وسلسه من خلال عقد العديد من الجلسات الشهرية أو النصف شهرية حسب طبيعة واحتياج المحصول فى وجود ميسر مدرب على قدر عالى من الفهم وإدارة الحوار تم تدريبه مسبقا على إدارة وتنفيذ المدارس الحقلية.