النزول بدرجات القبول بالثانوى العام فى البحيرة

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ البحيرة هشام آمنة، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2022-2023 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات ليكون 225 درجة، بعد أن كان 235 درجة.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء بناء على المذكرة المعروضة من يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوى واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى وإستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور. وأشار آمنة، إلى الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم.

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