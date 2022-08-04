اختبارات القدرات.. 6 خطوات للتسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى الخطوات التى يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها لتسجيل اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت.





ويوضح الفيديوجراف، خطوات تسجيل حجز اختبارات القدرات، وتبدأ بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg. وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى. ومدت وزارة التعليم العالى، فترة التسجيل للتقديم لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى إلى 11 أغسطس بدلا من يوم السبت 6 أغسطس الجارى.

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