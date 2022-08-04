رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات.. أبرزها الموافقة على منح الجنسية لـ15 شخصًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أغسطس 2022 12:28 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحمل أرقام 2057 و2058 و2059 و2060 و2653 لسنة 2022.

وجاء القرار الأول المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم 2057 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 706م2 الكائنة شرق الرياح التوفيق بجوار مقابر ميت غمر- التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر محافظة الدقهلية لإقامة محطة رفع صرف صحى لخدمة عزب شرق الرياح التوفيقي عليها.

وتضمن القرار الثاني المنشور، الذي يحمل رقم 2058 لسنة 2022 قطعة أرض مـن أمـلاك الـدولـة الخـاصـة بمساحة 1802.09 م2 الكائنة بحارة كمال المتفرعة من شارع طومان باى- حي الزيتون، محافظة القاهرة، لإقامة مركز شباب عليها.

وفي القرار الثالث المنشور، الذي يحمل رقم 2059 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (8) قراريط تعادل 1400 م2 زمـام قـريـة الحلفاية بحـرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي- محافظة قنا لإقامة مدرسة المهندس عبدالستار عبدالحميد عبدالسـتـار للتعليم الأساسي عليها.

وأما القرار الرابع الذي يحمل رقم 2060 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400.33 م2 حي محرم بك- محافظة الإسكندرية، لإقامة مبنى للإدارة عليها.