خبر سار.. زراعة الأسنان فى مستشفيات الصحة (فيدوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشار فى تصريحات صحفية، أن المستشفيات هم: كفر الشيخ العام بمحافظة كفر الشيخ، وميت غمر ومركز تدريب المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومستشفيات عين شمس والمنيرة العام والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وأم المصريين و6 أكتوبر وإمبابة العام بمحافظة الجيزة، وكفر شكر بمحافظة القليوبية، والزقازيق العام بمحافظة الشرقية، ومركز طب الأسنان سموحة بالإسكندرية.

وأشار إلى استحداث تخصص جراحة الوجه و الفكين بمستشفيات كفر الشيخ والقاهرة الجديدة وعين شمس، كما تم استحداث تخصص التقويم بمستشفى كفر الشيخ العام.

ونوه حسن إلى أنه يجرى تحويل مركز صحة الأسرة بالحى 29 بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومركز زهراء مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى مركزين متخصصين فى طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين، لافتًا إلى تجهيز مركز زهراء مدينة نصر ليضم عيادات متخصصة لتقديم الخدمات العلاجية المستحدثة بأقسام (جراحه الوجه والفكين- وعيادات مخصصة لذوى الهمم – وعلاج جذور – والعلاج التحفظي– وطب أسنان الأطفال - وطب الفم وعلاج اللثة والتشخيص - وزراعة الأسنان – والتقويم - بالإضافة إلى قسم التركيبات الثابتة و المتحركة، كما يضم المركز معملين مزودين بأحدث الأجهزة).

وذكر حسن أنه تم عقد 63 دورة تدريبية، لـ2400 من أعضاء الفريق الطبى من طبيب أسنان وفنى وتمريض بالوحدات المتخصصة فى طب الأسنان ، مصحوبة بورش عمل فى مختلف مجالات طب الأسنان، مشيرًا إلى تدريب 4590 طبيب الأسنان (الامتياز) خريجى الجامعات الحكومية والخاصة داخل أقسام الأسنان بالمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة للوزارة.