إنشاء أول مستشفى افتراضى مربوط بعيادات متنقلة بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تفاصيل أول مستشفى افتراضى مربوط بعيادات متنقلة، تعتزم إنشاؤه لخدمة التجمعات البدوية وتغطية جميع احتياجات خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





ولفتت الهيئة إلى أنه سيمتد هذا النموذج المتطور لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل بالمناطق النائية والحدودية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن إنشاء المستشفى الافتراضى يأتى فى إطار أن جنوب سيناء سادس محافظة من حيث المساحة على مستوى مصر، وتبلغ مساحتها حوالى 33.140 ألف كم²، إضافة إلى أنها بيئة صحراوية يصعب الانتقال فيها بسهولة، وتتناثر فيها أماكن تقديم الخدمة الطبية عن بعضها بسبب الطبيعة الجغرافية للمحافظة، إلى جانب أنها تعانى عجز بالقوى البشرية، وندرة ببعض التخصصات الطبية.

وأوضحت الهيئة، أن المستشفى الافتراضى تضمن تغطية كافة احتياجات خدمات الرعاية الصحية لجميع أهالى جنوب سيناء، وخاصة بالأماكن النائية بها، وترتكز على مجموعة من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة الافتراضية، تشمل تشغيل القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وربطها إلكترونيا بالمستشفى الافتراضى، والتى تضم نخبة من الأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية وكوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمناظرة الحالات وتوجيه الفرق الطبية بتلك العيادات بكيفية التعامل مع الحالات المرضية الصعبة، وكذلك فرق الانتشار السريع خصوصا وقت حدوث الأزمات والطوارئ.

وأضافت الهيئة، أن المستشفى الافتراضى تشمل الخدمات التشخيصية الذكية (المعامل/الأشعة) عن طريق الاستعانة بأطباء استشاريين ذو خبرة عالية لتقييم نتائج المعمل والأشعة عن بعد، وذلك بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى الخدمات التشخيصية المعملية والأشعة للتشخيص السليم للحالات المرضية وعلاجها.

وتابعت الهيئة، أن المستشفى الافتراضى تشمل خدماتها التطبيب عن بعد، من خلال ربط المنشآت الصحية التابعة للهيئة بجنوب سيناء من مراكز ووحدات طب أسرة ومستشفيات ببعضها البعض عن طريق شبكة إلكترونية، وكذلك ربطها بمستشفيات التأمين الصحى الشامل خارج المحافظة، إضافة إلى ربطها بالمستشفى الافتراضى والتى تتيح التواصل مع الأطباء الاستشاريين بالمستشفى أو خارجها وكذلك التواصل مع الخبراء الأجانب المتخصصين لأخذ استشاراتهم ومشاركتهم فى علاج الحالات النادرة والمعقدة طبيا.

واستكملت الهيئة، أن خدمات المستشفى الافتراضى تشمل الربط مع نظام الرعاية الطبية المنزلية للمرضى والحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بعلاجهم من داخل منازلهم، وتتيح المستشفى الافتراضى تواصل أعضاء الفريق الطبى القائم بالزيارة المنزلية مع الأطباء الاستشاريين بالمستشفى الافتراضى لمشاركة مناظرة الحالة المرضية، وخاصة فى حالات المتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تساعد المستشفى فى متابعة حالتهم الطبية عن طريق الاستشارات عن بعد، إضافة إلى إتاحة عمل جلسات للصحة النفسية للمرضى وأخرى تثقيفية صحية وتوعوية عن طريق الأطباء الاستشاريين بالمستشفى الافتراضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية إنشاء المستشفى الافتراضى بما تشمله من منظومة خدمات رعاية صحية متكاملة افتراضية، تسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد الصحية، وضمان الاستدامة المالية للخدمات، وتخفيض عبء الإنفاق على الخدمات الصحية، وتخفيض معدلات الفقر الناتج عن المرض، كأحد الأهداف الرئيسية لمشروع التأمين الصحى الشامل، والتنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتابع: أن المستشفى الافتراضى تساهم فى الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ والحرجة، وتوفير مقدمى خدمة ورعاية صحية ذات مهارة عالية، وتوفير التخصصات الطبية النادرة، وكذلك توفير خدمات طبية وعلاجية متميزة للسياح الوافدين إلى محافظة جنوب سيناء كونها مقصدا للسائحين من جميع دول العالم فى إطار تعزيز مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر).

ولفت السبكى، إلى أن المستشفى الافتراضى تعزز رؤية هيئة الرعاية الصحية نحو التحول الرقمى لجميع خطوات الخدمة الطبية ورحلة علاج المريض داخل المنشآت الصحية التابعة لها، بداية من التسجيل الطبى الالكترونى، ومرورا بنظام الإحالة الإلكترونية للحصول على المستويات الأعلى من الخدمة، ووصولا لنظام المتابعة والتقييم للخدمات الطبية المقدمة، بما يحقق استراتيجية الدولة فى بناء مصر الرقمية والتحول الرقمى للخدمات، وخاصة بأهم مشاريع منظومة الرعاية الصحية، التأمين الصحى الشامل، مستقبل صحة مصر.