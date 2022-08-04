تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. بدء الدراسة فى 5 كليات بجامعة بنها الأهلية

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات وجمال سوسه رئيس جامعة بنها، وأنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول استعدادات جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد 2022/2023.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالى، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن التقرير أوضح جاهزية جامعة بنها الأهلية لبدء الدراسة فى العام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة برامج (الهندسة الكهربية والتحكم، الهندسة الكهروميكانيكية، هندسة الميكاترونكس، هندسة وإدارة مواقع التشييد، هندسة نظم الاتصالات، الإسكان والتصميم)، وتقدم كلية علوم الحاسب برامج (الذكاء الاصطناعى، أمن المعلومات، المعلوماتية الطبية، تكنولوجيا الشبكات والمحمول)، وتقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال برامج (إدارة الأعمال والعلاقات العامة، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال) وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميم برامج (التصميم الداخلى والأثات، فنون الميديا والإعلان، النحت والتشكيل المعمارى)، وتطرح كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة العامة).

وأضاف المُتحدث الرسمى للوزارة أن جامعة بنها الأهلية تقع على مساحة 37 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال المبانى الرئيسية، وكذلك الانتهاء من التشطيبات الداخلية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددا من المبانى، تشمل (المبانى الإدارية، والمبانى الأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التى تقدمها تلك الجامعات.

هذا، وسوف تعلن جامعة بنها الأهلية الجديدة عن البرامج الدراسية الأخرى التى ستقدمها خلال الأعوام القادمة.