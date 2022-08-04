القوى العاملة: دعمنا لمشروع المحطة النووية بالضبعة لن يتوقف

جدة - نرمين السيد - والتقى وزير القوى العاملة بممثلى الشركات المصرية والأجنبية العاملة بالمشروع والمتخصصين من فريق عمل المشروع، فضلا عن تفقد الرصيف البحرى بالموقع وموقع إنشاء الوحدات النووية.

رحب رئيس الهيئة بالوزير، معربا عن شكره للجهود التى تبذلها الوزارة من أجل دعم المشروع وتذليل جميع العقبات التى قد تواجهه، كاشفا أن الزيارة تأتى بعد أيام من تحقيق الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى، مؤكدا هذه الخطوة نقلت الدولة المصرية من مصاف الدول المخططة لإنشاء محطات نووية إلى الدول التى تنشئها بالفعل.

كما قدم الشكر والتقدير للوزير على زيارته لموقع العمل بالضبعة، وعلى الدعم المقدم من الوزارة والتسهيلات التى تتم والتى تبلورت افتتاح وتشغيل مكتب عمل بمدينة الضبعة مما يسهل من عمليات التشغيل داخل الشركات وإصدار تصاريح عمل الأجانب، والبدء فى إصدار شهادات قياس مستوى المهارة لخدمة المشروع.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده فى هذا الصرح العظيم، المشروع القومى العملاق، مؤكدا استمراره لتقديم الدعم فى جميع مراحل تنفيذه، وحتى الانتهاء منه وفقا لما هو مخطط وبالشكل الذى يليق بالدولة المصرية لتكون رائدة فى هذا المجال حول العالم.

وأشار الوزير إلى أنه لن تتوقف الوزارة عن دعمها للمشروع من جميع النواحى سواء بما يخص استقدام العمالة الأجنبية، أو حماية ورعاية العمالة المصرية الموجودة داخل المشروع، فضلا عن تسهيل أية إجراءات من شأنها الإسراع فى خروج هذا المشروع بنتائجه المرجوة وفقا للبرامج الزمنية المتفق عليها بين الجانبين المصرى والروسى.

وأشاد سعفان بالجهود المبذولة من فريق العمل من الجانبين المصرى والروسى، معربا عن ثقته فى أن التكاتف بين الفريقين سيؤدى إلى تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، معبرا عن دعم الوزارة لمختلف الجهود التى تتم من أجل رعاية العمالة المصرية والأجنبية، وحرصه الدائم على توفير كل سبل الحماية والأمان للعمالة بالمشروع.

ونوه الوزير بإنه فى ظل التحول الرقمى التى تشهده الدولة المصرية فى جميع قطاعات العمل، ستقوم الوزارة باستحداث آليات جديدة لاستلام وتلقى طلبات استقدام العمالة الأجنبية إلكترونيا للمضى قدما فى تنفيذ المشروع من خلال توفير العمالة والخبراء اللازمين من مختلف التخصصات لتنفيذ المشروع.

وشدد وزير القوى العاملة على أن العمالة المصرية فى كل مواقع العمل داخل مصر وخارجها من أفضل فئات العمالة على مستوى العالم بشهادة الجميع إذا ما أتيحت لها الإمكانيات اللازمة، وأثبتت كفاءتها وقدراتها فى العديد من المشروعات القومية، وفى هذا الإطار دعا الوزير ممثلى الشركات المصرية المشاركة فى المشروع الحرص على رعاية وحماية العمالة المصرية داخل مواقع العمل، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم لحمايتهم وأسرهم والتى ستعود بالنفع على العامل فى حاضره ومستقبله.

واقترح الوزير من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع الجانب الروسى، المشاركة فى التدريب المهنى للعمال بما يحقق رفع كفاءة وقدرات العاملين بالمشروع.

ووجه الوزير بتوفير وحدة متنقلة لتسهيل إجراءات استخراج شهادات قياس مستوى مهارة العمال، ورخص مزاولة الحرفة تسهيلا على العمالة المصرية المشاركة بالمشروع، وحرصا من الوزارة على توفير كافة سبل دعم للعمالة المصرية والشركات العاملة داخل الدولة المصرية.

وقدم جريجورى سوسنين نائب رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية، الشكر والثناء على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية من أجل تنفيذ المشروع، كما قدم الشكر والتقدير للوزير على الدعم المقدم من الوزارة لتسهيل عمل الشركة فى مصر، مشيدا بأداء ودور الشركات الوطنية العاملة بالمشروع ودورها فى تعظيم مشاركة العمالة المصرية بما لها من كفاءة مشهودة وتفانى وإخلاص فى العمل.

وأهدى الدكتور أمجد الوكيل رئيس الهيئة درع المشروع لوزير القوى العاملة تقديرا له، كما أهدى الوزير درع الوزارة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، فضلا عن نائب رئيس شركة أتوم ستروى إكسبورت الروسية، تقديرا للجهود التى يقوم بها الطرفين من أجل تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بالضبعة.

حضر اللقاء من وزارة القوى العاملة حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، وخالد رضوان مستشار الوزير لصندوق الطوارئ، وعاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، ومن المحطة النووية المهندس محمد رمضان نائب رئيس الهيئة للتشغيل والصيانة، والمهندس محمد يوسف نائب الرئيس المشروعات الهندسية.