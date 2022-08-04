معاش شهرى.. إجراء من التضامن لأسر ضحايا حادث «صحراوى سوهاج»

جدة - نرمين السيد - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حادث التصادم الذى وقع مساء أمس الثلاثاء على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج بدائرة مركز جهينة، إذ اصطدام ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق والذى أسفر عن وفاة 17 شخصا و3 حالات إصابة تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعى.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، رأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة. وجار المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة فى استخراج شهادات الوفاة وتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.

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