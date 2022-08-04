وزيرا الإنتاج الحربى والتنمية يشهدان توقيع اتفاق لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا

جدة - نرمين السيد - أوضح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن وزارة الإنتاج الحربى تقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكهرباء يصنع بالكامل فى مصر والذى يستخدم لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وأشاد الوزير "مرسى" بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد الجارى تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالدولة، مشدداً على أن قضية تغير المناخ تأتى على رأس التحديات التى تواجه العالم حالياً لذلك وضعت مصر تلك القضية فى أولويات جهودها، مضيفا أن استضافة مصر للمؤتمر تأتى فى ظروف استثنائية مما يحتم تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر الهام وإحرازه التقدم المنشود الذى يليق بمصر ومكانتها.

أكد الوزير "مرسى" أن مشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتوطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر وزيادة التكامل والتعاون مع القطاع الخاص فى جميع المجالات الصناعية ومن منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدى والارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى مميزات هذه الأتوبيسات الكهربائية والتى تتميز بتصميم عصرى ومقاعد مريحة وتصل نسبة المكون المحلى فيها لحوالى 60%، والسرعة القصوى للأتوبيس الكهربائى تبلغ 70 كم/ساعة ومسافة تشغيله تبلغ من 300 إلى 350 كم بالشحنة الواحدة، وتتوفر به سبل الرفاهية من تكييف الهواء وواى فاى ويو إس بى، وتصميم وتنفيذ الهيكل مصرى بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء والحرارة.

وأكد أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة فى مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة.

ومن جانبه قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن هذا الاتفاق يأتى استكمالاً للعقد المشترك الذى تم توقيعه مؤخراً بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسا كهربائيا باستثمارات تقدر بحوالى 323 مليون جنيه.

وأضاف محمود شعراوى أن توقيع العقد اليوم لشراء 40 أتوبيسا كهربائيا محلى الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120 بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لصالح هيئة نقل الركاب بالاسكندرية من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل "MCV" تحت اسم "SETIBUS" وذلك بتكلفة حوالى 194 مليون جنيه وبذلك يصبح إجمالى عدد الأتوبيسات التى سيتم توريدها لهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية والتى تعمل بالكهرباء 110 أتوبيسات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بتحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التى سيتم تعديلها 2262 أتوبيسا بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه وقد تم نهو عدد 150 أتوبيس منها بالفعل ودخلت الخدمة.

وأكد محمود شعراوى على استمرار جهود الحكومة فى النهوض بالتصنيع المحلى فيما يخص مجال وسائل النقل الحديث بالغاز الطبيعى والكهرباء والذى يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً فى إطار استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأوضح شعراوى أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وقال محمود شعراوى، أن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بمحافظتى القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار فى إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للانتاج الحربى حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التى سيتم تعديلها 2262 أتوبيساً بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بما يحقق الإستفادة المثلى إقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

وأوضح شعراوى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات فى إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وأشار محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار التوجيهات الرئاسية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الحرارية الضارة.

وأشار محافظ الأسكندرية إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التى تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة، مضيفاً أنه بالتوازى مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات فى أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على البيئة وتقلل من الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى، مؤكدا أنه وجّه بتوفير وسائل نقل متنوعة وحديثة وبأسعار تناسب المواطنين ومزودة بأحدث وسائل الراحة والأمان وأعلى درجات الرفاهية مع الاهتمام بمستويات النظافة وتعقيم وتطهير وسائل النقل الجماعى والعمل على صيانتها أول بأول بما يساهم فى إظهار المحافظة بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها وإبراز الوجه السياحى لعروس البحر المتوسط.

وأعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل "MCV" عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى نظراً لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية.





وأشار إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة "MCV" يؤكد على تكامل القطاعين العام والخاص بالدولة، مؤكداً على تطلعه لمشاركة الأتوبيسات الكهربائية نتاج هذا التعاون المشترك فى الأعمال والتحضيرات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ "COP27" بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها، كما أكد على تنامى التوجه العالمى فى الفترة الحالية لهذه النوعية من المركبات لتقليل الأثر السلبى الناتج عن المركبات التقليدية على البيئة والاقتصاد.

حضر مراسم التوقيع المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والمهندس محمد المحص مستشار وزير الإنتاج الحربى والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة "MCV" وعدد من قيادات وزارتيّ الإنتاج الحربى والتنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، وقام بتوقيع العقد كل من المهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والمهندس رفيق رزق عبده رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.