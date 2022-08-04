وزيرة البيئة: مشروعات المناخ تتطلب تضافر جهود القطاعين الخاص والعام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى أولى الجلسات الحوارية الافتراضية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والتى تناقش "تمويل المناخ"، لصياغة موقف إفريقى موحد فى مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر القادم فى شرم الشيخ، تنفيذا لتوصيات مؤتمر "نحو COP27 وما بعده" الذى عقده المركز الشهر الماضى بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB.

وأدار الحلقة الحوارية الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى للمركز، بمشاركة كيفين كاريوكى نائب رئيس إدارة الكهرباء والطاقة والمناخ والنمو الأخضر بالبنك الإفريقى للتنمية، وهيرى شو العضو المنتدب ورئيس إدارة الاستدامة والتمويل المستدام ببورصة سنغافورة، ومالى فوفانا مدير البرامج بمعهد النمو الأخضر العالمى، وأوشى أورجى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار السيادى بنيجيريا، وعماد حسن رئيس الفريق الاستشارى بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأندرو اللى مستشار أول مجموعة ساوث بريدج.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أهم المحاور الواجب مراعاتها فيما يخص تمويل المناخ فى إفريقيا هو التحديات التى تواجه القارة للوصول لتمويل المناخ فى مجالات التخفيف والتكيف والمواجهة، وتحديد الأولويات خاصة فى مجال التكيف والمشروعات التنفيذية، والحلول والآليات اللازمة والمناسبة للقارة الإفريقية لمساعدتها على المضى قدماو.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل من أهم التحديات التى تواجه القارة الإفريقية، والحاجة بآليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الأفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة فى ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضى، وهذا ما ركز عليه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى فى ٢٠١٨ من ضرورة ربط مسارات العمل لمواجهة التحديات البيئية العالمية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.

وفيما يخص تمويل التكيف، لفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة تمويل التكيف الذى يعد أولوية للقارة، ما يتطلب تحديدا واضحا لمشروعات التكيف المطلوب تنفيذها وآليات تنفيذ مبتكرة، لتكون أكثر قابلية للتمويل البنكى واستثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن بعضها يمول حاليا من الموازنة العامة للدول، ففى مصر يتم تمويل المشروعات الخاصة بمواجهة آثار تغير المناخ فى المناطق الأكثر عرضة لها كبعض المناطق بالإسكندرية، ويتم العمل على جذب القطاع الخاص والبنوك للاستثمار فى مشروعات الأمن الغذائى والزراعة لحماية صغار المزارعين من آثار تغير المناخ والحفاظ على إنتاجية المحاصيل، وسيتم مناقشة هذه التجربة فى فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27.

ونوهت الوزيرة إلى تجربة مصر فى خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية فى الاستثمار فى مشروعات التكيف من خلال برنامج "نوفى" لتمويل قائمة المشروعات الوطنية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فى إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ ودعما للجهود الوطنية المبذولة فى مجال التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة البيئة أن آليات تنفيذ وتمويل مشروعات المناخ يتطلب تضافر جهود القطاعين الخاص والعام وشركاء التنمية، بحيث نضمن للدول التى تعد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ انها ستحظى على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات هذه الخطط، كما يجب أن نتجه إلى الحلول القائمة على الطبيعة، فمثلا أغلب الدول الأفريقية تعتمد على السياحة سواء التجارية او البيئية، مما يتطلب إيجاد آليات تأمين لمخاطر استثمار للقطاع الخاص لتشجيعه على زيادة الاستثمار فى السياحة البيئية وتقليل مساهماته فى زيادة الآثار السلبية لتغير المناخ، كاستخدام الطاقة المتجددة واستدامة الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ وصون التنوع البيولوجى.

وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ هذه الآليات يتطلب توفير الدعم الفنى لبناء القدرات الأفريقية لتكون قادرة على تنفيذ مشروعات المناخ، وتشجيع الاستثمار بتوفير حزم من الآليات التمويلية، وإلقاء الضوء على التجارب الناجحة على مختلف المستويات سواء التجارب الصغيرة للمجتمعات المحلية أو الإجراءات والسياسات أو الاستثمارات الضخمة لتكرارها والبناء عليها بما يتناسب مع القارة الأفريقية.

وشددت على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الإفريقية، واتخاذ الاستراتيجية التى أعلنها الاتحاد الإفريقى الشهر الماضى كاطار عمل عام للقارة مع تحديد كل دولة لأولوياتها الوطنية، ودعت الوزيرة المشاركين فى الحوار للمشاركة فى فعاليات مؤتمر المناخ COP27، مؤكدة أنه سيكون من أهم الفعاليات التى ستوثق التعاون والتضامن على المستوى الإفريقى والعالمى.

وناقشت الحلقة الحوارية، أهم الآليات المقترحة للتغلب على العقبات التى تواجه الدول الإفريقية فى سبيل حصولها على التمويل الأخضر، ومقترحات مبتكرة للتمويل بما يتناسب مع احتياجات الدول الإفريقية؛ كيف يمكن تحقيق النقلة النوعية والخطوات اللازمة لذلك.