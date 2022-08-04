عاجل.. غلق جزئى لكوبرى فيصل لمدة 3 أيام (المواعيد)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال صيانة للفاصل العرضى لكوبرى فيصل فى الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، فى إطار سعى محافظة الجيزة نحو رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكبارى لتحسين الحركة المرورية.





وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى للكوبرى بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 5 / 8 / 2022 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 7 /8 / 2022 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه راشد، رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه؛ لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى، كما وجه المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وارشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أى إعاقات مرورية.

وأوضح بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وفى نفس الإطار كلف أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطرق بالمحافظة بمراجعة أسوار كوبرى الجيزة المعدنى والتأكد من كفاءتها حيث تم مراجعة الأسوار الحديدية واستعدال الباكيات التى تستلزم استعدال واعادة تركيبها لضمان أمن وسلامة قائدى المركبات.