محافظ المنيا: انتهاء أعمال الحفر بمستشفى مغاغة المركزى

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، الذى يعقده محافظ المنيا، بحضور وكلاء الوزراء، رؤساء المراكز المستهدفة، مديرى المديريات الخدمية، أعضاء مجلس الشيوخ، ومؤسسة حياة كريمة والبرنامج الرئاسى، مهندسى دار الهندسة، والجهات المعنية.
وأكد محافظ المنيا، انتهاء أعمال الحفر لمستشفى مغاغة المركزى والمقامة على مساحة 18 ألف متر مربع وتخدم 650 ألف نسمة.
وجه المحافظ، بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بإنشاء الأسواق والمواقف والحماية المدنية، ضمن أعمال المبادرة، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات البدء فى تنفيذ تلك المشروعات والتى تتكامل مع باقى مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.
وناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات بالمراكز المدرجة فى مختلف القطاعات الخدمية، حيث شملت قطاعات (الصحة - مياه الشرب والصرف الصحى – الكبارى – الاتصالات – الغاز الطبيعى – الكهرباء)، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجارى تنفيذها.
جدير بالذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، يستهدف 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، بإجمالى 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف توصيل كافة الخدمات والمرافق والخدمات لكافة فئات المواطنين.
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