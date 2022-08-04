قرار جمهورى بنقل وكيل نيابة إلى وظيفة غير قضائية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 295 لسنة 2022 بنقل إياس أحمد فتحى المزين وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية.





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